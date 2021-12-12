Летевший из Екатеринбурга в Сочи лайнер изменил курс из-за неопознанного судна

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Самолет рейсом Екатеринбург - Сочи изменил маршрут, уклоняясь от столкновения с неопознанным воздушным объектом, сообщили в воскресенье в Следственном комитете (СК).

"Сегодня стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах этого инцидента.