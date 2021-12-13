Прокуроры проверят все частные школы Подмосковья после взрыва в Серпухове

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - После взрыва у православной гимназии в монастыре в Серпухове прокурор Московской области поручил проверить все негосударственные образовательные организации региона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Частные школы и другие организаци проверят на предмет охраны, пропускного режима и других мер безопасности. Также прокуроры оценят действия администрации этих учреждений в условиях ЧП.

Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая пообещала проверить все образовательные учреждения города на предмет безопасности, в них будут искать самые "уязвимые" точки и проверят организацию единого входа через охрану. До конца недели во всех учреждениях будут проведены "объектовые тренировки". Она также сообщила в инстаграме, что поручила педагогам на родительских собраниях призывать родителей тщательней следить за поведением детей, чтобы их можно было вовремя обеспечить психологической поддержкой.

"Уже сейчас очевидна психологическая составляющая этой трагедии", - сказала Купецкая про случившееся в Серпухове.

Утром 13 декабря 18-летний выпускник православной гимназии при Введенском Владычном женском монастыре принес в обитель самодельную бомбу. Бомба взорвалась. Выпускник получил тяжелые ранения, и сейчас находится в реанимации. Источник "Интерфакса" сообщил, что это Владислав Струженков 2003 года рождения. Пострадали еще десять учеников, восемь из них госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.