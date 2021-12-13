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"Единая Россия" подготовит поправки к законопроекту о QR-кодах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что партия подготовит поправки к законопроекту о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии", которые, в частности, предоставят возможность получения медсертификата о прививке переболевшим бессимптомно.

"Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, получения медсертификата переболевшими бессимптомно", - сказал Турчак в понедельник; его цитирует пресс-службе партии.

По его словам, партия обобщила все общественные предложения и запросы в конкретные решения, и депутаты "Единой России" добились их поддержки у вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Правительственный законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 декабря, сообщил ранее журналистам первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

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На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Единая Россия Андрей Турчак Коронавирус

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