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Мурашко заявил, что выдержать пандемию помогла цифровизация здравоохранения

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Достигнутый до 2020 года уровень внедрения цифровых технологий в российскую систему здравоохранения помог ей выдержать нагрузку, связанную с пандемией, заявил на медицинском саммите QS Subject Focus Summit Medicine глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он убежден, что с COVID-19 было бы нельзя справиться без новых технологий по сбору данных и других инноваций.

"Уровень проникновения цифровых технологий в систему здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему (...) Внедрение инновационных технологий оказалось выгодным для всех участников процесса - пациента, врача и всей системы здравоохранения. Система не захлебнулась от потока больных, не ушла в коллапс, и тем самым удалось обеспечить каждого пациента своевременной медицинской помощью", - объяснил он.

В этом контексте он упомянул создание единого регистра заболевших COVID-19 и вакцинированных.Также он напомнил о создании системы мониторинга основных показателей системы здравоохранения на основе первичных данных, которые позволяют проводить "быструю аналитику" и сразу получать результаты исследования в электронном виде. Использование цифровых сервисов позволило снять с врачей часть нагрузки и привлечь к оказанию помощи немедицинский персонал, добавил министр.

"В настоящее время этот регистр является прототипом и многих других систем, которые должны фактически сопровождать человека на всем протяжении жизни. Мы должны создавать цифровой профиль пациента и сопровождать его на протяжении всей жизни - от момента рождения до исходов, которые, к сожалению, преподносит нам жизнь", - объявил он.

При этом массив накопленных данных позволил быстро разработать медицинские системы на основе искусственного интеллекта, в том числе программы для помощи медикам в постановке диагноза и системы компьютерного зрения для описания снимков. Министр напомнил, что первая медицинская система на базе искусственного интеллекта была зарегистрирована в России в 2020 году, сейчас же таких продуктов в стране уже 12.

"Мы набираем темпы, убежден, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии и для совершенствования на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на обработку больших данных, данных реального мира", - отметил Мурашко.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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