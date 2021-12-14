ФМБА 16 декабря подаст заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство 16 декабря обратится в Минздрав для регистрации своей вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название "Конвасэл", сообщила на общем собрании РАН руководитель агентства Вероника Скворцова.

Она напомнила, что 19 июля начались клинические исследования объединенной I-II фазы этого препарата. В ФМБА уже подготовили промежуточный отчет, который в четверг будет направлен Минздраву для регистрации "Конвасэла".

Вакцину создали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток, подведомственном ФМБА. Это субъединичная вакцина на основе рекомбинантных белков. Она нацелена на выработку клеточного иммунитета, а в качестве мишени используются консервативные белки коронавируса, наименее подверженные мутациям, объяснял ранее в ФМБА.

Препарат вводится двумя дозами с интервалом в три недели.

В 2020 году вакцина прошла доклинические испытания. Минздрав разрешил ФМБА начать ее клинические испытания 19 июля 2021 года. В агентстве сообщали, что исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале сентября 2012 года Скворцова сообщила журналистам, что вторая фаза клинических исследований вакцины должна завершиться до конца 2021 года, а регистрация препарата ожидается в 2022 году.

В октябре 2021 года Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата для лечения коронавируса "МИР-19". Аббревиатура "МИР" расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

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