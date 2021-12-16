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В Приморье уничтожили 14 тонн канадской рыбы с китайской маркировкой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Приморском крае после проверки уничтожили более 14 тонн сига и палии (озерной форели) которые по документам были китайскими, а на самом деле оказались канадского происхождения, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Речь идет об 11,445 тонны свежемороженого сига и 3,01 тонны мороженой палии, которые хранились во Владивостоке на складе до ветеринарного контроля. В ветеринарных сертификатах и маркировке рыбы говорилось, что она произведена в Китае и была выловлена в северо-западной части Тихого океана.

Россельхознадзор определил, что эти сведения недостоверны. Сиг и палия - пресноводные рыбы. Данных о том, что палия водится в Китае, нет.

Затем в Бюро по безопасности пищевой продукции главного таможенного управления КНР Россельхонадзору сообщили, что эта рыба - из Канады.

В Россельхознадзоре напомнили, что импорт рыбы из Канады запрещен по действующему законодательству. 15 контроля всю рыбу уничтожили под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на специализированном предприятии в Надеждинском районе.

Продовольственное эмбарго действует в России с седьмого августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Его ввели в ответ на антироссийские санкции. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с первого января 2016 года - Украина.

Приморье Владивосток Китай Канада Россельхознадзор

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