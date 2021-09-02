Рогозин заявил, что новая ракета "Сармат" обеспечит РФ ядерный щит на 30-40 лет

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новая межконтинентальная ракета "Сармат", которую готовят к летным испытаниям, станет основой российского ядерного щита на 30-40 лет, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Это "Сармат". Мы ожидаем начала летно-конструкторских испытаний после завершения наземных испытаний. Эта ракета станет основой российского ядерно-космического щита, гарантией безопасности и нашего поколения, и будущих поколений - лет 30-40, как минимум, она будет защищать нашу страну", - сказал Рогозин в четверг в ходе марафона "Новое знание".

По его словам, у ракеты "Сармат" "уникальная дальность, скорость подъема, она преодолевает любую систему противоракетной обороны".

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Этот завод будет производить ракету "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Военная академия РВСН имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации "Сармата", сообщил в августе в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

"С учетом особенностей эксплуатации нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой развернуто обучение курсантов по новой специальности", - сказал он.