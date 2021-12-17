Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Удмуртия поддержала инициативу о QR-кодах с двумя оговорками

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов с двумя оговорками, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Первое и очень важное - это техническая готовность использования тех самых QR-кодов. И опыт одного из регионов, где попробовали это ввести при посадке в общественный транспорт, нам это ярко показал", - сказал Бречалов в ходе "прямой линии" в пятницу.

"Второе - и здесь были категорические мои требования, чтобы это обязательно учитывали - (...) это решение вопроса для тех жителей, которые переболели, но не имеют подтвержденного ПЦР", - добавил глава республики.

По его словам, эти замечания были направлены в правительство РФ и Госдуму в начале ноября, задолго до решения Госсовета Удмуртии о поддержке введения QR-кодов.

Ранее сообщалось, что Госсовет республики поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах 23 ноября. "За" высказались 43 депутата, против - девять. В частности, о намерении не поддерживать эту инициативу высказались фракции партий КПРФ и "Справедливая Россия - За правду".

Хроника коронавируса. Декабрь.

13
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак
Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Бречалов Удмуртия Коронавирус

Новости по теме

Новости

ГД может рассмотреть законопроект о системе местного самоуправления в январе

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

Дума проведет служебное расследование из-за закона, раскритикованного Матвиенко

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным

К концу 2022 года первый полк с новыми МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство

Путин поручил подготовить предложения о доступе к обезличенным данным крупнейших компаний

Девять российских детей вернули из Сирии в Россию

Что произошло за день: четверг, 16 декабря

Пытавшийся скрыться водитель Kia сбил двух полицейских в Петербурге

Журфак МГУ назвал победителя конкурса "Стипендиат "Интерфакса-2022"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });