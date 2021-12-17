Удмуртия поддержала инициативу о QR-кодах с двумя оговорками

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов с двумя оговорками, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Первое и очень важное - это техническая готовность использования тех самых QR-кодов. И опыт одного из регионов, где попробовали это ввести при посадке в общественный транспорт, нам это ярко показал", - сказал Бречалов в ходе "прямой линии" в пятницу.

"Второе - и здесь были категорические мои требования, чтобы это обязательно учитывали - (...) это решение вопроса для тех жителей, которые переболели, но не имеют подтвержденного ПЦР", - добавил глава республики.

По его словам, эти замечания были направлены в правительство РФ и Госдуму в начале ноября, задолго до решения Госсовета Удмуртии о поддержке введения QR-кодов.

Ранее сообщалось, что Госсовет республики поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах 23 ноября. "За" высказались 43 депутата, против - девять. В частности, о намерении не поддерживать эту инициативу высказались фракции партий КПРФ и "Справедливая Россия - За правду".