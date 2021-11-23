Госсовет Удмуртии поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Удмуртии на очередной сессии во вторник большинством голосов одобрили инициативы правительства РФ о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, передал корреспондент "Интерфакса".

Представляя законопроекты, первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова назвала эти изменения "вопросами национальной безопасности".

"Только с соблюдением ограничительных мер возможно достичь снижения смертности и заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Предлагаемые решения - экстренная и временная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - сказала она.

За поддержку законопроектов высказались 43 депутата, против - девять. В частности, о намерении не поддерживать эту инициативу высказались фракции партий КПРФ и "Справедливая Россия - За правду".

Комментируя это решение, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев сообщил в своем выступлении, что депутаты регионального парламента намерены обсудить "пробелы" этих законопроектов с депутатами Госдумы от республики.

"Жизненные ситуации бывают разные, эти все моменты надо учесть, когда уже закон будет приниматься в Государственной думе. Своим решением мы сегодня сказали, что это нужно сделать", - отметил он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал ранее в ноябре, что Совет ГД принял решение направить в рассылку упомянутые законопроекты - в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации - для изучения и обсуждения.