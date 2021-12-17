Петербуржец отсудил 200 тыс. руб. за падение на льду у торгового комплекса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, поскользнувшегося на льду у торгового комплекса. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

С ООО "Дельта", которому принадлежит комплекс, взыскано 200 тыс. рублей компенсации и 6 274 рубля расходов на лечение.

В обоснование исковых требований истец указал, что в январе поскользнулся у торгового комплекса "Дельта" на проспекте Стачек и получил травму левой стопы. Мужчина считает, что инцидент произошел из-за того, что ответчик плохо очищал территорию от наледи.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. По его мнению, истец не доказал факт падения у ТК "Дельта".

Суд установил, что истец действительно получил травму вследствие падения на льду и в течение десяти дней находился на стационарном лечении. Место падения мужчины подтверждено свидетельскими показаниями.