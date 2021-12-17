Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Петербуржец отсудил 200 тыс. руб. за падение на льду у торгового комплекса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, поскользнувшегося на льду у торгового комплекса. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

С ООО "Дельта", которому принадлежит комплекс, взыскано 200 тыс. рублей компенсации и 6 274 рубля расходов на лечение.

В обоснование исковых требований истец указал, что в январе поскользнулся у торгового комплекса "Дельта" на проспекте Стачек и получил травму левой стопы. Мужчина считает, что инцидент произошел из-за того, что ответчик плохо очищал территорию от наледи.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал. По его мнению, истец не доказал факт падения у ТК "Дельта".

Суд установил, что истец действительно получил травму вследствие падения на льду и в течение десяти дней находился на стационарном лечении. Место падения мужчины подтверждено свидетельскими показаниями.

Петербург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ за неделю вырос до 58,2%

Депутаты предложили уголовную ответственность за повторный выезд на встречку

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

ЦБ предложил отменить комиссии за переводы граждан между счетами в пределах 1,4 млн рублей

Путин заявил, что РФ не должна идти на поводу у всех инициатив Запада в сфере экологии

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Парламентарии РФ хотят запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

Президент призвал бизнес не "проедать" деньги, а вкладывать в экономику

Президент РФ напомнил об обещании бизнеса внести в Фонд фондов 10 млрд руб.

Путин призвал бизнес срочно решать проблемы с загрязнением 12 городов

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от "омикрона"

Пандемия коронавируса

Вакцинацию подростков от COVID в РФ могут начать до конца года

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });