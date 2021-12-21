Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Горняки на территории шахты в Кемеровской области. Архивное фото Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Кемеровского центра стандартизации и метрологии в связи с инцидентом в шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что метролог неправомерно выдал официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных работ или услуг требованиями безопасности, в результате чего не был обеспечен контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль, а соответственно аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью работников шахты и любых иных лиц, посещающих ее.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и или услуг требованиям безопасности), говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 декабря в шахте им. Рубана в Кемеровской области по разным данным произошел пожар или самонагревание пласта. На момент срабатывания датчиков, зафиксировавших повышенное выделение СО, в выработках шахты находилось 128 горняков. Все они эвакуировались, никто не пострадал.

По предварительным данным компании, причиной выделения газа стало самонагревание нерабочего пласта. Все работы на шахте были приостановлены.