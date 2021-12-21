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Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана

Метролог стал фигурантом дела об инциденте в кузбасской шахте им. Рубана
Горняки на территории шахты в Кемеровской области. Архивное фото
Фото: Смитюк Юрий/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника Кемеровского центра стандартизации и метрологии в связи с инцидентом в шахте им. Рубана (входит в "СУЭК-Кузбасс"), сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому система газоаналитическая шахтная многофункциональная проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте исправны и работают надлежащим образом. При этом инженер фактически горные выработки шахты не посещал, проверочную газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал", - говорится в сообщении.

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Следствие считает, что метролог неправомерно выдал официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных работ или услуг требованиями безопасности, в результате чего не был обеспечен контроль состава рудничной атмосферы, определение газообильности, аэрогазовый контроль, а соответственно аэрологическая безопасность в шахте, что создавало угрозу жизни и здоровью работников шахты и любых иных лиц, посещающих ее.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и или услуг требованиям безопасности), говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 декабря в шахте им. Рубана в Кемеровской области по разным данным произошел пожар или самонагревание пласта. На момент срабатывания датчиков, зафиксировавших повышенное выделение СО, в выработках шахты находилось 128 горняков. Все они эвакуировались, никто не пострадал.

По предварительным данным компании, причиной выделения газа стало самонагревание нерабочего пласта. Все работы на шахте были приостановлены.

Кузбасс СКР по Кемеровской области Шахта имени Рубана

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