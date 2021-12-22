Что произошло за день: среда, 22 декабря

Возможное назначение Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии, принятие Госдумой закона об отмене техосмотра и перевод ректора "Шанинки" из СИЗО в больницу

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские власти отвергли заявление США о нарушении РФ норм ВТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии РФ с обвинениями. В МИД РФ отметили: правила организации нарушили США и ЕС, когда ввели антироссийские санкции.

- Госдума приняла закон об отмене техосмотра. Он останется обязательным, если авто старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции машины.

- Цены на газ в Европе установили очередной рекорд. Выработка собственной электроэнергии из возобновляемых источников падает, а "Газпром" второй день подряд не заказывает транзит через "Ямал-Европу". "Нафтогаз Украины" обвинил "Газпром" в возникшем энергетическом кризисе.

- Ректора Казанского федерального университета обвинили в подстрекательстве к убийствам. Следствие попросило суд арестовать Ильшата Гафурова до середины февраля.

- Борис Грызлов будет назначен российским послом в Белоруссии, сообщил источник "Интерфакса". Кандидатура уже одобрена комитетом Госдумы по делам СНГ. В Думе это назначение связали с предстоящими решениями по интеграции с Белоруссией.

- Ректора "Шанинки" переводят из СИЗО в гражданскую больницу для обследования. Сергей Зуев перенес операцию на сердце, ему требуются консультации внешних специалистов. Во ФСИН отметили, что его состояние удовлетворительное.

- В Нидерландах на процессе по делу о крушении рейса МН17 выступила прокуратура. Она потребовала приговорить к пожизненным срокам заключения всех четверых обвиняемых - россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

- Мэр Краснодара задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. Андрея Алексеенко подозревают в том, что он в бытность замгубернатора Кубани получил в подарок ружье стоимостью 1,6 млн рублей за выдачу заключения на построенный многоквартирный дом.

- Общее число жертв COVID-19 в РФ превысило 300 тыс. человек. За прошедшие сутки выявлено 25 264 новых случая заражения коронавирусом. Оперативный штаб РФ допустил возможность пересмотра нынешних ограничений на авиасообщение - в связи с распространением "омикрона".

- Основатель "Вымпелкома" скончался на 89-м году жизни. Дмитрий Зимин умер в Швейцарии, последние месяцы он тяжело болел.