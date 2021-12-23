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Восемь медучреждений обслуживаются пострадавшей от пожара ТЭЦ в Улан-Удэ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пострадавшая от пожара ТЭЦ в Улан-Удэ обслуживает восемь учреждений здравоохранения, в том числе крупный стационар, который приостановил госпитализацию, сообщила на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Восемь объектов здравоохранения находятся в зоне подключения ТЭЦ-1, один крупный стационар - это железнодорожная больница. (..) На данный момент плановая и экстренная помощь организована в прежнем режиме, только исключена из маршрутизации железнодорожная больница - там как экстренная, так и плановая госпитализация приостановлена до нормализации ситуации ", - сказала Лудупова.

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По оценке министерства, в железнодорожной больнице ситуация по теплу стабильная, идут работы по переводу некоторых пациентов в Центр восточной медицины и в республиканскую больницу. Завершившие лечения пациенты идут на выписку. Дополнительно на случай необходимости готовится резервный коечный фонд.

В городские поликлиники №1 и №6 дополнительно направлены машины для обслуживания пациентов на дому.

В городе также подготовили 10 пунктов временного размещения, рассчитанные на 400 человек, на базах гостиниц, которые находятся не в зоне ЧС, сообщили в оперштабе. К переселению туда людей власти подключают спасателей и волонтеров. Особое внимание обещают уделить домам, где живут ветераны, пожилые люди п многодетные семьи.

Также подготовлено 400 обогревателей. "Отработаны вопросы с теми магазинами, у которых в наличии тысяча тепловых приборов, будем у них брать под гарантийное письмо", - сказал начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Пожар на ТЭЦ

Как сообщалось, ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание и последующее возгорание силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

Температура в городе составляет минус 30 градусов.

Бурятия Улан-Удэ

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