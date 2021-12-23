Бурятия попросила у Минобороны мазут для пострадавшей от пожара ТЭЦ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Бурятии попросило федеральное Минобороны выделить региону 1000 тонн мазута, чтобы можно было зазжечь котлы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после пожара и поддержать их работу до подачи угля, сообщил региональный оперштаб.

Эту просьбу обозначил вице-премьер Бурятии Евгений Луковников на видеосовещании с замминистра чрезвычайных ситуаций Виктором Яцуценко и сослался на заявку руководства ТЭЦ-1.

"Этот мазут находится у нас прямо в городе, 800 тонн - это емкость, которая находится непосредственно на территории ТЭЦ-1, и тысяча тонн мазута находится на станции города Улан-Удэ. Адрес этого груза непосредственно - Министерство обороны, сейчас делаем заявку непосредственно на имя министра и командующего округом", - заявил вице-премьер.

По словам Луковникова, на ТЭЦ есть запас угля. Сейчас там специалисты выбирают технологию восстановления кабельных линий. Необходимые материалы доставлены на предприятие, туда же завезли стационарные резервные источники.

"Теплоноситель держится в пределах температуры подачи, это 57-55 градусов, "обратка" - 50 градусов. Если нам удастся буквально в эти часы запустить котлы на мазуте в режиме поддерживающем, то мы сможем поднять теплоноситель до температуры 70 градусов и полностью обеспечим снабжением тепла и жилые комплексы, и социальные объекты", - заметил Луковников.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ компании "ТГК № 14" загорелись кабельные линии, питающие трансформатор и турбинный цех. Площадь пожара составила 60 квадратных метров и никто не пострадал. Но из-за аварии пришлось остановить работу котлов, что приведет к сокращению подачи тепла в сотни домов Железнодорожного и Советского районов в мороз под 30 градусов. Оперштаб сообщил, что уже около 800 домов отапливаются по сниженным параметрам. В городе введен режим ЧС.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности объектов ТЭК (ч. 1 ст. 217.1 УК).