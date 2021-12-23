Полиция усилила патрулирование улиц Улан-Удэ, обесточенных после аварии на ТЭЦ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Около полусотни патрульных отрядов заступили на дежурство на улицах Улан-Удэ, где после аварии на ТЭЦ власти города были вынуждены ограничить уличное освещение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С учетом отключения освещения по определенным улицам и кварталам с целью снижения нагрузки на электросети, на которые теперь ложится нагрузка по электроотоплению, обратился к МВД с тем, чтобы усилить патрулирование улиц для обеспечения общественного порядка", - приводятся в сообщении слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

МВД и Росгвардия дополнительно выставили 32 патруля для охраны общественного порядка и 12 автопатрулей ГИБДД для контроля за частным сектором, который остался без уличного освещения.

Как сообщалось, ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК №14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. метров, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Из-за возросшей нагрузки на городские электросети было отключено уличное освещение частного сектора и спальных районов города. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.