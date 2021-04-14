Эксперт сообщил о сети сектантских монастырей, подобных среднеуральскому

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Закрытый в среду Среднеуральский монастырь, откуда выселили всех сторонников отлученного от Церкви Сергия Романова, не единственная база параправославных сектантов на территории России. Об этом сообщил религиовед, руководитель лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Как сообщалось, суд в Верхней Пышме вынес решение о запрете проживания на территории Среднеуральского монастыря в связи с различными нарушениями, и утром 14 апреля приставы выселили из обители всех, кто там проживал. Людей готовы временно разместить на базе отдыха "Остров сокровищ" в Екатеринбурге и обеспечить питанием.

Комментируя сегодняшние события, Силантьев заявил, что история с сектой в Среднеуральском монастыре подходит к концу. "Очень мудрое правило оформления всей недвижимости религиозного назначения на Русскую православную церковь не дает сектантам формировать полноценные базы", - сказал он "Интерфаксу".

Силантьев отметил, что операция по выселению сектантов прошла образцово, к тому же за все время противостояния никто физически не пострадал, притом, что Романов, добавил религиовед, "прямо подстрекал своих адептов к ритуальным самоубийствам".

"Теперь он на приличное время вернулся в естественную для себя среду обитания – места лишения свободы, а его последователи быстро найдут себе новых лжестарцев, если, конечно, не захотят бесплатно подлечиться и подкормиться на комфортабельной турбазе "Остров сокровищ". А так им есть куда идти – параправославные секты создали в нашей стране целую сеть скитов, приходов и даже лжемонастырей", - сообщил Силантьев.

Бывший духовник обители схимонах Сергий Романов, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от Церкви 10 сентября. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря 2020 года.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 110.1 (склонение к самоубийству), части 3 статьи 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и статьи 330 УК РФ (самоуправство). 25 февраля Басманный суд Москвы продлил его содержание под стражей до 28 мая.