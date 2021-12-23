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Президент пообещал помощь в ситуации с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией на ТЭЦ в столице Бурятии городе Улан-Удэ, где из-за ЧП частично ограничена подача тепла и горячей воды.

"Что касается ТЭЦ, то мы сейчас разбираемся (...) закончим работу, обещаю вам - прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясним, что там происходит и чем нужно помочь", - сказал Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции, отвечая на просьбу представителя СМИ из Бурятии о содействии в решении проблемы.

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Как сообщалось, ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание кабельных линий, которые питают трансформатор и турбинный цех. Площадь пожара составила 60 кв. метров, пострадавших нет.

Аварийным бригадам удалось запустить в работу третий по счету котел, а также перевести часть нагрузки на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. В теплосети поддерживается температура 50-55 градусов (на момент аварии температура составляла 70 градусов). В ночь на пятницу специалисты рассчитывают запустить в работу еще один котел.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.

Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Улан-Удэ

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