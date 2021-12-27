Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Все социальные объекты в Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлена подача горячего водоснабжения во все социальные объекты Улан-Удэ, нарушенная после пожара на ТЭЦ-1, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Бурятии.

"Все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению", - говорится в сообщении.

Также, по данным на утро понедельника, к горячему водоснабжению подключено 1 тыс. 213 многоквартирных домов.

В понедельник специалисты планируют восстановить подачу горячей воды в оставшиеся 180 жилых домов.

Все жилые дома и социальные учреждения в полном объеме подключены к теплоснабжению.

Как сообщалось, ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. метров, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за возгорания на ТЭЦ был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В субботу его понизили до муниципального уровня.

Улан-Удэ Бурятия ТЭЦ-1

Новости по теме

Новости

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Умершие знаменитости

Умер известный актер дубляжа Андрей Ярославцев

Что произошло за день: воскресенье, 26 декабря

Суд Петербурга подтвердил просьбу следствия смягчить Хованскому меру пресечения

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

В базе суда Петербурга появилась карточка по ходатайству об отмене ареста Хованского

Второе за день массовое ДТП произошло в Башкирии из-за непогоды

Песков объяснил отсутствие на пресс-конференции Путина "Новой газеты"

Песков объяснил отсутствие на пресс-конференции Путина "Новой газеты"

В Кремле ожидают "очень нелегкого разговора" с США по проблеме безопасности

Участниками аварии в Башкирии оказались более тридцати водителей

Путин заявил, что ответ Западу при отказе от предложений РФ подготовят военные эксперты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });