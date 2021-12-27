Все социальные объекты в Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восстановлена подача горячего водоснабжения во все социальные объекты Улан-Удэ, нарушенная после пожара на ТЭЦ-1, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Бурятии.

"Все соцобъекты и лечебные учреждения Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению", - говорится в сообщении.

Также, по данным на утро понедельника, к горячему водоснабжению подключено 1 тыс. 213 многоквартирных домов.

В понедельник специалисты планируют восстановить подачу горячей воды в оставшиеся 180 жилых домов.

Все жилые дома и социальные учреждения в полном объеме подключены к теплоснабжению.

Как сообщалось, ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. метров, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за возгорания на ТЭЦ был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В субботу его понизили до муниципального уровня.