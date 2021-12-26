Более полусотни соцобъектов в Улан-Удэ подключат в воскресенье к горячему водоснабжению

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ продолжается поэтапное подключение социальных объектов и жилых домов к горячей воде, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики Бурятия.

"Сегодня, в первую очередь, планируется подключить к горячему водоснабжению 55 дошкольных и лечебных учреждений в Советском и Железнодорожном районах", - говорится в сообщении.

Горячую воду в воскресенье также планируется подключить в 301 многоквартирный дом в Октябрьском районе.

Как сообщалось, ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших нет. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В субботу его понизили до муниципального уровня.