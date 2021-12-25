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Режим ЧС из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ понизили до муниципального уровня

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Бурятии сняли режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства республики в субботу.

В РоссииОколо 800 домов в Улан-Удэ начали отапливать по сниженным параметрам из-за пожара на ТЭЦЧитать подробнее

"В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуации по городу в целом принято решение о снятии ЧС регионального значения и переводе его на муниципальный уровень", - сказано в сообщении.

По состоянию на 8:00 по местному времени (05:00 мск), в работе на ТЭЦ-1 находится пять котлов из шести. В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады. За сутки коммунальных аварий и отключения тепла в жилых домах и соцобъектах не зафиксировано.

К горячей воде подключено 39 домов из 754, 414 многоквартирных домов планируется подключить в течение субботы, оставшиеся 301 подключат в воскресенье.

Ночью 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 ПАО "ТГК № 14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса). Из-за возгорания на ТЭЦ был введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

Бурятия Улан-Удэ

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