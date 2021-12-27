Сафронову и его адвокатам могут ограничить время ознакомления с делом

Адвокат считает такие планы следствия нарушением права человека на защиту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в ближайшее время намерено попросить суд ограничить обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Талантов.

"Вероятно, в январе уже состоится процесс по ограничению нас во времени ознакомления с материалами", - отметил он.

По его словам, с учетом того, что адвокатам запрещено делать копии и выписки из материалов, защита считает такие планы следствия "абсурдом" и нарушением права Сафронова на защиту.

Ранее другой адвокат Евгений Смирнов заявлял, что их лишают "возможности защищать Сафронова". Им, в частности, запрещают: делать записи и забирать их с собой, фотографировать. "Нам предлагают все это дело, 22 тома, только запоминать", — рассказал ранее Смирнов.

Также Талантов заявил, что в тех материалах дела, которые защита уже смогла изучить, нет свидетельств причастности Сафронова к вмененным преступлениям.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Он находится в "Лефортово" почти полтора года. ФСБ завершила следствие по его делу 1 ноября. Мосгорсуд 27 декабря по ходатайству следствия оставил Сафронова под стражей до 7 апреля 2022 года.

Его обвиняют в госизмене и передаче конфиденциальных данных зарубежной разведке. Сафронов не признает вину и связывает происходящее со своей журналистской деятельностью. До прихода в "Роскосмос" он был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.