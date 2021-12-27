Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сафронову и его адвокатам могут ограничить время ознакомления с делом

Адвокат считает такие планы следствия нарушением права человека на защиту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следствие в ближайшее время намерено попросить суд ограничить обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Талантов.

В РоссииМосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяцаМосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяцаЧитать подробнее

"Вероятно, в январе уже состоится процесс по ограничению нас во времени ознакомления с материалами", - отметил он.

По его словам, с учетом того, что адвокатам запрещено делать копии и выписки из материалов, защита считает такие планы следствия "абсурдом" и нарушением права Сафронова на защиту.

Ранее другой адвокат Евгений Смирнов заявлял, что их лишают "возможности защищать Сафронова". Им, в частности, запрещают: делать записи и забирать их с собой, фотографировать. "Нам предлагают все это дело, 22 тома, только запоминать", — рассказал ранее Смирнов.

Также Талантов заявил, что в тех материалах дела, которые защита уже смогла изучить, нет свидетельств причастности Сафронова к вмененным преступлениям.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Он находится в "Лефортово" почти полтора года. ФСБ завершила следствие по его делу 1 ноября. Мосгорсуд 27 декабря по ходатайству следствия оставил Сафронова под стражей до 7 апреля 2022 года.

Его обвиняют в госизмене и передаче конфиденциальных данных зарубежной разведке. Сафронов не признает вину и связывает происходящее со своей журналистской деятельностью. До прихода в "Роскосмос" он был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля 2020 года – 27 декабря 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Дмитрий Талантов

Новости

Под Ижевском разбился вертолет Ми-2

Семья физика Кудрявцева отказалась от прекращения дела о госизмене из-за его смерти

Киевское шоссе в Новой Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Сафронова еще на три месяца

Матвиенко сочла возможным объявить амнистию для части иноагентов

Лавров заявил, что РФ не будет унижаться и просить США об отмене санкций

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

ЦБ РФ будет отслеживать платежи физлиц в адрес компаний теневого сектора

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул

Лавров анонсировал переговоры с США по гарантиям безопасности сразу после зимних каникул
Пандемия коронавируса

Глава СПЧ заявил о необходимости сделать ПЦР-тесты на COVID-19 бесплатными

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });