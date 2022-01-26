Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля
Журналист Иван Сафронов в Первом апелляционном суде
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд по ходатайству следствия ограничил журналиста Ивана Сафронова и его адвокатов в изучении материалов дела сроком до 11 февраля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", участники которого есть в группе адвокатов Сафронова, следователь просил ограничить защиту в сроках изучения дела, указывая, что адвокаты затягивают процесс.

Ранее защита Сафронова не раз жаловалась, что ни самому обвиняемому, ни адвокатам следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним, ни тем более делать копии материалов, ссылаясь на секретность. Адвокаты говорили, что вынуждены запоминать материалы наизусть.

Эти действия следователя защита оспорила в Лефортовском суде, однако жалоба до настоящего времени не рассмотрена.

По завершении ознакомления защиты с материалами предварительное следствие по делу будет считаться завершенным. После этого дело с обвинительным заключением будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд.

Сафронову вменяют госизмену. Он вины не признает. Его адвокаты говорили, что не видели в изучаемых материалах дела доказательств его вины.

Сафронов находится в СИЗО с 7 июля 2020 года. Ему не разрешали говорить по телефону с матерью, которую следствие называло свидетелем по его делу. Расследование дела завершилось 1 ноября.

Лефортовский суд ФСБ Иван Сафронов

Новости по теме

Новости

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

В Смольном раскрыли, что Беглов считает личным горем проблемы с уборкой снега

Лавров в ответ на вопрос о поставках оружия ЛНР и ДНР указал на Минские соглашения

Лавров в ответ на вопрос о поставках оружия ЛНР и ДНР указал на Минские соглашения
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });