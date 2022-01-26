Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Журналист Иван Сафронов в Первом апелляционном суде Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд по ходатайству следствия ограничил журналиста Ивана Сафронова и его адвокатов в изучении материалов дела сроком до 11 февраля, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным правозащитного проекта "Первый отдел", участники которого есть в группе адвокатов Сафронова, следователь просил ограничить защиту в сроках изучения дела, указывая, что адвокаты затягивают процесс.

Ранее защита Сафронова не раз жаловалась, что ни самому обвиняемому, ни адвокатам следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним, ни тем более делать копии материалов, ссылаясь на секретность. Адвокаты говорили, что вынуждены запоминать материалы наизусть.

Эти действия следователя защита оспорила в Лефортовском суде, однако жалоба до настоящего времени не рассмотрена.

По завершении ознакомления защиты с материалами предварительное следствие по делу будет считаться завершенным. После этого дело с обвинительным заключением будет передано в прокуратуру для решения вопроса о его направлении в суд.

Сафронову вменяют госизмену. Он вины не признает. Его адвокаты говорили, что не видели в изучаемых материалах дела доказательств его вины.

Сафронов находится в СИЗО с 7 июля 2020 года. Ему не разрешали говорить по телефону с матерью, которую следствие называло свидетелем по его делу. Расследование дела завершилось 1 ноября.