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Возбуждено дело по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии

Возбуждено дело по факту жесткой посадки вертолета в Удмуртии
Вертолет Ми-2, совершивший аварийную посадку в лесном массиве Увинского района
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 в Удмуртии, в результате которого погиб человек.

Оно возбуждено по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России во вторник.

По версии следствия, накануне около 14:10 по московскому времени вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет Ми-2" с регистрационным опознавательным знаком RA-15671 потерпел крушение и упал на землю.

"Вертолет, принадлежащий казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 по московскому времени с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о возникновении нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Около 23:10 по Москве в понедельник вертолет был обнаружен.

"В результате авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, назначены экспертизы для выяснения причин авиакатастрофы.

Удмуртия Ми-2

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