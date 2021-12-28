Врач сообщил о стабильности состояния пострадавшего в крушении Ми-2

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пассажир вертолета Ми-2, который разбился в понедельник днем в Удмуртии, находится стабильно тяжелом состоянии, угрозы его жизни нет, сообщил заведующий отделением реанимации 1-й республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

Ми-2, принадлежащий казанскому авиапредприятию, 27 декабря потерпел крушение в Завьяловском районе Удмуртии во время облета нефтепровода. Пилот успел сообщить диспетчерам о нештатной ситуации, затем с вертолетом пропала связь. Разбившуюся машину нашли вечером в понедельник. Пилот погиб на месте, его пассажира госпитализировали со множественными травмами.

По факту возбуждено уголовное дело.