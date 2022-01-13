В Удмуртии умер пассажир разбившегося в декабре вертолета Ми-2

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Удмуртии умер 53-летний пассажир вертолета Ми-2, который разбился 27 декабря при облете трубопроводов "Транснефти", сообщила пресс-служба АО "Транснефть-Прикамье".

Погибший был бортоператором по проверке трубопроводов Удмуртского РНУ. В пресс-службе Минздрава Удмуртии "Интерфаксу" уточнили, что он умер в 1-й Республиканской клинической больнице, куда его доставили с обморожением и сложными комбинированными травмами.

"Более двух недель медицинские работники боролись за его жизнь, проводились консультации с нейрохирургами и нейрореаниматологами из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, - сказал представитель Минздрава. - Несмотря на проведенную интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы, полученные при жесткой посадке, и он скончался".

Пилот вертолета погиб на месте. Перед потерей связи он успел сообщить о нештатной ситуации.

Жесткая посадка вертолета авиакомпании "Казанское Авиапредприятие" произошла 27 декабря днем. Машину нашли ночью у населенного пункта Азино.

Крушение расследуют Межгосударственный авиационный комитет и СКР.