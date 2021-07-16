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Обвиняемый в гибели 11 пассажиров катамарана на Волге осужден условно

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ворошиловский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор директору плавбазы в Волгограде Леониду Жданову, обвиняемому по делу о гибели 11 человек при столкновении баржи и катамарана на Волге в 2018 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с применением статьи 73 УК РФ – условно, с лишением права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом сроком на 2 года, говорится в сообщении.

Адвокат подсудимого Николай Висков сообщил, что приговор будет обжалован.

Накануне гособвинитель просил суд назначить Жданову наказание в виде 7 лет колонии.

Суд 10 июня 2020 года оправдал Жданова, так как не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Также был признан виновным погибший при ЧС шкипер катамарана Дмитрий Хахалев.

Однако приговор обжаловала прокуратура. 25 сентября 2020 года Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор в связи с допущенными процессуальными нарушениями и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщалось, в феврале 2021 года два сотрудника госинспекции по маломерным судам в Волгограде получили по 3 года колонии. Инспекторы выдали разрешение на работу пристани, с которой вышел катамаран, несмотря на выявленные в ходе проверки нарушения.

Речное ДТП

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. Погибли 11 человек, пятерых спасли. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта).

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Следователи установили, что управлявший катамараном бывший глава Калачевского района Волгоградской области Хахалев не имел навыков судовождения и был пьян во время выхода на реку. Кроме того, судно было перегружено. Хахалев погиб при крушении, против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

Следствие также посчитало виновным в трагедии Жданова – владельца лодочной станции ООО "Пристань", откуда вышел катамаран. Ему вменялась часть 1 и 3 статьи 138 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность) было возбуждено в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда.

Волгоград

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