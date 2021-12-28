Путин отправил в отставку замглавы ФСИН Якунина

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы ФСИН Анатолия Якунина.

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, указ вступает в силу со дня его подписания.

Генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Якунин родился в Орловской области, выпускник высшей юридической школы МВД, а в 2003 году - Российской академии государственной службы при президенте РФ.

С ноября 2019 года работал помощником директора Федеральной службы исполнения наказаний, а в августе 2020 года указом президента РФ был назначен на должность замдиректора ФСИН.

Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка", знаком отличия Новгородской области "За заслуги перед Новгородской областью", Почетный сотрудник МВД.

25 ноября стало известно, что Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. На этот пост был назначен Аркадий Гостев. Тогда источник сообщал, что отставка связана с получившими широкий общественный резонанс инцидентами с насилием в колониях и СИЗО. В Кремле заявляли, что связи между этими событиями нет, Александр Калашников написал личное обращение президенту с просьбой о своей отставке.