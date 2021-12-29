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Минпромторг прогнозирует замедление роста цен на автомобили в 2022 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году цены на автомобили будут расти, но не так быстро, как в 2021 году, ожидают в Минпромторге. Об этом журналистам сказал руководитель ведомства Денис Мантуров.

В декабре он оценивал рост цен на автомобили российского производства в 2021 году на уровне 5-8%, на импортные - до 20%.

По данным Росстата, по состоянию на 22 декабря новые легковые автомобили отечественных марок с начала года подорожали на 19%, иностранных - на 14,3%. По оценкам "Автостата", рекомендованные розничные цены на машины с начала года выросли в России в среднем на 23%.

Минпромторг Денис Мантуров Росстат Автостат

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