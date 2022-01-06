Антитеррористический центр СНГ выразил готовность оказать помощь Казахстану

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Антитеррористическом центре СНГ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане.

Как сообщили "Интерфаксу" в его пресс-бюро в четверг, центр "выражает готовность оказать всестороннюю поддержку и помощь компетентным органам республики по нейтрализации угроз террористического и экстремистского характера".

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что среди протестующих в Казахстане есть боевики из бандформирований, действующих на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего в Афганистане.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

По данным Минздрава республики, в результате протестов пострадали уже более тысячи человек.

Совет коллективной безопасности ОДКБ, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, в четверг принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.