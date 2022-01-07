Возбуждено уголовное дело о крушении вертолета в Башкирии

В СК подтвердили гибель обоих пассажиров

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По факту гибели двух человек в крушении вертолета в Башкирии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК), сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального управления СК на транспорте.

По версии следствия, вертолет упал на землю 7 января в 23:15 по московскому времени рядом с селом Карагайкуль Благовещенского района. Это был частный вертолет AS-350 с регистрационным опознавательным знаком "RA-07295", он летел из Павловки в Уфу. Погибли два пасажира, пилот госпитализирован с травмами.

Среди приоритетных версий следователи рассматривают плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность вертолета.

По делу назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.