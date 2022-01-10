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Что произошло за день: понедельник, 10 января

Обсуждение ситуации в Казахстане на саммите ОДКБ, смерть двух заключенных в ангарской колонии и вспышка коронавируса в КХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Власти Казахстана заявили об участии зарубежных террористов в беспорядках в стране. Действия боевиков были тщательно спланированы и координировались из одного центра, рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Чтобы "распылить" ресурсы государства и свободно добраться до Алма-Аты, они устроили беспорядки сразу в 11 регионах. Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане приближается к 8 тыс. человек.

- Лидеры стран ОДКБ обсудили ситуацию в Казахстане в ходе онлайн-саммита. Владимир Путин заверил, что страны блока не допустят силовой смены власти на своих территориях и не дадут реализовать сценарий цветных революций. Он также отметил, что причиной беспорядков стали не цены на газ, а "деструктивные внешние силы". Александр Лукашенко заявил о недопустимости воспринимать миротворцев ОДКБ в Казахстане как оккупантов. Он также призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане".

- Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе продолжались около восьми часов. Российская сторона заверила, что никаких планов "нападать" на Украину у нее нет. Однако американская сторона не увидела готовности РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Стороны так и не пришли к каким-то конкретным договоренностям по гарантиям безопасности в Европе.

- Во ФСИН подтвердили сообщения о смерти двух заключенных в ангарской колонии. Однако в службе опровергли слухи о том, что они погибли в результате голодовки. В конце декабря сообщалось, что трое осужденных ИК-2 отказались от приема пищи в знак протеста против требований администрации колонии.

- Власти Москвы не согласовали шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Мэрия сослалась на ограничения, связанные с коронавирусом. Мероприятие предложили провести в формате возложения цветов к дому, возле которого они были убиты.

- Двадцать хоккеистов "Салавата Юлаева" заразились коронавирусом. Континентальная хоккейная лига решила отменить матч уфимской команды против "Авангарда". В ХК "Торпедо" выявлено шесть случаев заражения COVID-19. Вячеслава Фетисова удивило решение КХЛ продолжить регулярный чемпионат.

- В России за сутки выявили 15 830 случаев заражения COVID-19. За сутки в РФ скончались от вируса 741 человек, поправились за тот же период 19 890 пациентов. Обнаруженный на Кипре штамм "дельтакрон" мог появиться из-за лабораторной ошибки. Pfizer и Moderna назвали сроки готовности вакцины и бустера от "омикрона".

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