Снова выросло число жертв пожара в красноярской больнице

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Красноярске, в ожоговом отделении краевой клинической больнице умерли еще две женщины, которые пострадали при пожаре в ковид-отделении больницы имени Берзона, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона.

Пожар в терапевтическом корпусе Красноярской больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, произошел 29 декабря 2021 года. Сначала сообщалось, что в одной из палат загорелось некое оборудование, затем - что там горели личные вещи, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Никто не погиб, но пять человек получили ожоги и отравились дымом.

Четверых пострадавших перевели в ожоговый центр, еще один человек остался на лечении в больнице имени Берзона.

11 января стало известно, что умерла одна из пострадавших.

По факту возгорания в 20-й больнице ведется прокурорская проверка. Прокуроры предполагаю, что загорелся заряжающийся телефон, который лежал у пациентки под матрасом.