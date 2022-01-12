Путин поручил усилить надзор за законностью в учреждениях ФСИН

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил органам прокуратуры совместно с общественными и правозащитными организациями усилить надзор за соблюдением законности в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сказал он на торжественном заседании, посвященном трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры.

По словам президента "эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями".

В ноябре прошлого года стало известно, что Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя ФСИН. Тогда источник сообщал, что отставка связана с получившими широкий общественный резонанс инцидентами с насилием в колониях и СИЗО. В Кремле заявляли, что связи между этими событиями нет, Калашников написал личное обращение президенту с просьбой о своей отставке.