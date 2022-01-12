Пескова спросили, как вспышка COVID-19 скажется на графике Путина
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В связи с прогнозами об ухудшении ситуации с коронавирусом специалисты подготовят рекомендации по организации работы президента, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Его спросили, готовятся ли усиленные меры по защите здоровья президента, будет ли корректироваться его работа или график в связи с ожиданием новой волны пандемии.
"Безусловно, все меры, связанные с безопасностью, эпидемиологической безопасностью президента будут приниматься, это обязательно", - сказал Песков.
По его словам, администрация президента не планирует переходить на удаленную работу, "это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться".
Пескова также спросили, можно ли предположить, что президент будет принимать большее участие в заседаниях оперштаба по борьбе с коронавирусом.
По словам пресс-секретаря, президент уже два года ежедневно участвует в работе оперативного штаба, "поэтому ничего большего здесь сделать просто невозможно"
"Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке. Есть понимание, что неизбежно это волна придет и к нам. И есть указание (президента - ИФ) по мобилизационным действиям на этот счет, кои вы сегодня слышали (на совещании президента с членами правительства - ИФ)", - сказал Песков.
На совещании 12 января Путин назвал очевидным, что России предстоят новые вспышки коронавирусной инфекции и тоже сослался на ухудшение ситуации за рубежом. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что с учетом распространения "омикрона" роста заболеваемости избежать не удастся.