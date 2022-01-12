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Пескова спросили, как вспышка COVID-19 скажется на графике Путина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В связи с прогнозами об ухудшении ситуации с коронавирусом специалисты подготовят рекомендации по организации работы президента, сообщил на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его спросили, готовятся ли усиленные меры по защите здоровья президента, будет ли корректироваться его работа или график в связи с ожиданием новой волны пандемии.

"Безусловно, все меры, связанные с безопасностью, эпидемиологической безопасностью президента будут приниматься, это обязательно", - сказал Песков.

По его словам, администрация президента не планирует переходить на удаленную работу, "это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться".

Пескова также спросили, можно ли предположить, что президент будет принимать большее участие в заседаниях оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря, президент уже два года ежедневно участвует в работе оперативного штаба, "поэтому ничего большего здесь сделать просто невозможно"

"Есть опыт, есть волна надвигающаяся, есть совершенно понятная и очевидная ситуация в европейских странах, в Северной Америке. Есть понимание, что неизбежно это волна придет и к нам. И есть указание (президента - ИФ) по мобилизационным действиям на этот счет, кои вы сегодня слышали (на совещании президента с членами правительства - ИФ)", - сказал Песков.

На совещании 12 января Путин назвал очевидным, что России предстоят новые вспышки коронавирусной инфекции и тоже сослался на ухудшение ситуации за рубежом. Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что с учетом распространения "омикрона" роста заболеваемости избежать не удастся.

Владимир Путин коронавирус Дмитрий Песков США

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