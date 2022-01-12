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Что произошло за день: среда, 12 января

Заседание совета Россия-НАТО, вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана и распространение "омикрона" в России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялось заседание совета Россия-НАТО. Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия рассчитывает в кратчайшие сроки выйти на подготовку соглашений о гарантиях безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко оценили встречу как беспрецедентно прямую. Он отметил, в частности, снижение Штатами потолка применения ядерного оружия, и заявил о возможности ответа НАТО политикой контрсдерживания и контрустрашения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал переговоры сложными и заявил о риске вооруженного конфликта в Европе.

- Миротворцев ОДКБ начнут выводить из Казахстана 13 января. Процесс займет десять дней. На четверг запланировано внеочередное заседание Совета глав военных ведомств ОДКБ, на котором будет утвержден порядок вывода сил из страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что быстрое завершение миссии объясняется эффективностью работы миротворцев.

- Татьяна Голикова сообщила о 698 случаях заражения "омикроном". Она подчеркнула, что России не удастся избежать роста заболеваемости из-за нового варианта коронавируса. Снижение заболеваемости по статистике вице-премьер объяснила уменьшением объемов тестирования. За последние сутки в России зарегистрировали 17 946 случаев заражения.

- Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции. После индексации на 8,6% размер страховой пенсии по старости составит 18 984 рубля. Материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка и другие социальные выплаты будут проиндексированы на 8,4%.

- Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%. Таким образом, в точности до сотых подтвердилась предварительная оценка инфляции, обнародованная в конце декабря. С 1 по 10 января инфляция в годовом выражении разогналась до 8,6%.

- Федор Смолов переходит из "Локомотива" в столичное "Динамо".

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