"АвтоВАЗ" объявил субботу 15 января рабочей для линии по выпуску X-ray и Logan

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет "АвтоВАЗа" согласовал проект приказа о работе в субботу, 15 января, первой производственной линии №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan). Об этом сообщается на официальной странице профсоюза тольяттинского завода во "ВКонтакте"

"В соответствии с данным приказом и планом производства на январь 2022 года будет организована работа подразделений и обеспечен выпуск продукции в выходной день 15 января на линии ПАП В0 в дневную смену продолжительностью 10 часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компенсация за работу в выходной день будет произведена в соответствии с действующим коллективным договором.

Как сообщалось, в четверг на "АвтоВАЗе" объявлен первый в текущем году простой: в связи с отсутствием комплектующих изделий тольяттинский автозавод приостановит сборку на производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) в вечернюю смену.

"АвтоВАЗ" во второй половине 2021 года регулярно вводил временные простои из-за дефицита полупроводников. Компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продляя рабочие недели и балансируя продолжительность смен в зависимости от текущей ситуации с поставками. Продленные недели на производстве периодически отменялись. Однако, рабочими для отдельных производственных линий были почти все декабрьские выходные.

Проблемы у "АвтоВАЗа" не раз возникали, в частности, с поставками на конвейер компонентов от самарского представительства компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 г. была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 г. завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились.