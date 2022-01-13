Следствие усмотрело вину сотрудников водоканала в утечке хлора в Ижевске

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - За утечку хлора из емкости на объекте "Ижводоканала" в Ижевске в июле прошлого года несут ответственность должностные лица МУП "Ижводоканал", сообщил "Интерфаксу" руководитель управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев в четверг.

"В ходе производства предварительного следствия мы выявили нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора. В результате возникшей аварийной ситуации не удалось остановить утечку хлора из контейнера. По версии следствия, в этом виноваты должностные лица "Ижводоканала", - сказал Тугушев.

"Конкретную юридическую оценку действиям данных лиц мы дадим в ближайшее время", - добавил он.

Тугушев отметил, что в ходе произошедшего не было причинено какого-либо реального вреда жителям, но та концентрация хлора, которая образовалась на территории, прилегающей к станции подготовки воды, где произошла утечка, представляла угрозу для здоровья человека.

Он добавил, что возникновение аварийной ситуации может быть отнесено к естественным процессам, но то, что она не была локализована и устранена, является прямой ответственностью должностных лиц предприятия. Он уточнил, что при подобной ситуации предусмотрено срабатывание системы защиты, но оборудование на станции не позволяло в полной мере обеспечить герметизацию и устранение возникшей неполадки.

"Это входит в прямые обязанности должностных лиц "Ижводоканала", и поэтому мы об этом и будем говорить, что именно из-за этих действий произошел выброс хлора", - подчеркнул Тугушев.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июля в Ижевске на станции подъема воды "Ижводоканала" произошла утечка хлора. Разгерметизировалась одна из емкостей с хлором на станции водоподготовки весом 800 кг. Утечку удалось локализовать на уровне склада. Персонал станции и люди из находящихся рядом парка отдыха и зоопарка были эвакуированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что никто из жителей в "скорую помощь" с признаками отравления хлором не обращался.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, прокуратура Удмуртии начала проверку.