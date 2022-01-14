Завершено расследование четырех дел о пытках в иркутских колониях

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Иркутской области завершено расследование четырех уголовных дел о пытках в исправительных учреждениях региона, фигуранты некоторых дел уже начали изучить материалы следствия, сообщил руководитель следственного управления СКР по региону Анатолий Ситников.

Фигурантам всех дел уже предъявлены обвинения в окончательной формулировке.

По словам Ситникова, расследование проводили сотрудники двух подразделений регионального управления СК.

"Работа проделана колоссальная. Количество допрошенных людей исчисляется уже под тысячу, показания от которых были получены и проверены, перепроверены объективным путем", - отметил он.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заверил, что уголовные дела по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях в том числе в Иркутской области будут доведены до конца, виновные понесут наказание.

Журналист и политик Ксения Собчак поинтересовалась его личными ощущениями от утекших в СМИ записей пыток в колониях и спросила, согласен ли он, что пытки в России сейчас носят системный характер. Она также напомнила президенту о "пресс-хатах" и возможных назначениях на высокие посты во ФСИН сотрудников, про которых были сообщения об их возможном участии в пытках.

Путин тогда сказал, что по следам записей Gulagu.net расследуется 17 уголовных дел и в них нет ни одного заинтересованного следователя.