Готовившего нападение на школу в Волгограде отпустят из психдиспансера

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону постановил прекратить нахождение в психдиспансере подростка, планировавшего нападение на школу в Волгограде в июле 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Сегодня вынесено определение о прекращении нахождения (...) в психодиспансере. Определение не вступило еще в законную силу", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что ему также заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Это решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

В июле 2020 года ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде. Планировавший его подросток задержан. У школьника изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

По данным СК РФ, подросток при задержании объяснил, что воспользоваться всем арсеналом он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также другие люди.

Он обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление террористического акта).

Кроме того, органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, школьник с 2019 года находился на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.