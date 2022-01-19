Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В этом году президент Владимир Путин не стал окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с пандемией, объяснил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал он.

Журналисты также спросили Пескова, крещены ли внуки президента.

"Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет полномочий и намерения в это личное пространство вторгаться", - ответил он.

У него также уточнили, крестил ли пресс-секретарь свою дочь от фигуристки Татьяны Навки.

"Да, она крещеная. Хотя это тоже мое личное пространство", - сказал он.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что в крещенских купаниях в 2022 году в Москве участвовали около 35 тысяч человек, тогда как в 2021 году таких было около 3000, но и самих купелей тогда оборудовали намного меньше из-за пандемии.

7 января президент отстоял рождественскую службу в церкви Спаса Нерукотворного Образа в своей резиденции Ново-Огарево, хотя ранее Песков говорил, что он планировал посетить один из храмов страны на этот праздник.