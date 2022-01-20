Песков отказался обсуждать предоставление кредита Ирану на закупку оружия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что после визита в Россию президента Ирана Ибрахима Раиси Москва может предоставить Тегерану кредит для закупки российских истребителей.

"Вопросы военно-технического сотрудничества мы никак не комментируем", - сказал Песков.

Ранее эксперты в беседах с американскими СМИ высказали предположения, что Раиси может договориться в Москве о предоставлении Тегерану кредита на несколько миллиардов долларов, в рамках которого ему будут поставлены многоцелевые истребители Су-35, два комплекса С-400 и военный спутник.

В октябре 2021 года начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом, документ уже готовится. Багери тогда прилетал в Москву и провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Россия и Иран сотрудничают в военной сфере. В частности, российские и иранские корабли проводили учения в Каспийском море и Индийском океане.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300 "Фаворит" (концерн "Алмаз-Антей"). Это оборонительные системы, которые не попадали под действовавшие тогда ограничения Собвеза ООН.

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

В 2016 году Виктор Озеров, будучи тогда главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил, что Иран заинтересован в поставках российской военной техники почти на $10 млрд.