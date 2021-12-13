Associated Press заметило признаки подготовки космического запуска в Иране

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Иран, предположительно, готовится провести космический запуск на своем космодроме Имама Хомейни, сообщает Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные в минувшие выходные.

Спутниковые снимки, сделанные в субботу компанией Planet Labs Inc. и полученные Associated Press, показывают активность на космодроме.

AP: Iran appears to be preparing for a space launch as negotiations continue in Vienna over its tattered nuclear deal with world powers, according to an expert and satellite images. pic.twitter.com/sod55wGg1O — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 12, 2021

В частности, на них видны вспомогательная машина и гидравлический кран, которые появлялись на площадке перед предыдущими запусками.

По данным агентства, на снимках также видно большое количество автомобилей на объекте, что является еще одним признаком повышенной активности, которая обычно предшествует запуску.

"Это довольно традиционная деятельность перед запуском", - сказал Джеффри Льюис, эксперт Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери.

5 декабря иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что в рамках космической программы Ирана четыре спутника готовы к запуску. Согласно Associated Press, один из них "находится на заключительном этапе подготовки".

Информация о возможном запуске приходит в то время, когда вновь возрастает напряженность вокруг ядерной программы Ирана.

С апреля по июнь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября после паузы в несколько месяцев, а уже 3 декабря переговоры были приостановлены из-за разногласий сторон.

Ранее главы МИД стран G7 призвали Иран заключить соглашение по атому, пока для этого еще есть возможность.

Иран регулярно заявляет, что не стремится к получению ядерного оружия, и что его запуски спутников и ракетные испытания не имеют военной составляющей.