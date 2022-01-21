Рогозин анонсировал два испытательных пуска легкой версии "Ангары" в этом году

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Два испытательных пуска легкой версии ракеты "Ангара" пройдут в 2022 году, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Испытательные пуски "Ангары" идут полным ходом. В декабре проведен очередной пуск, в этом году мы запустим не менее двух легких ракет класса "Ангара", - сказал Рогозин во время посещения площадки строительства Национального космического центра.

Центр строится на территории Центра им. Хруничева, который ведет разработку и производство ракет семейства "Ангара".

Первый пуск легкой "Ангары" прошел в 2014 году.

27 декабря 2021 года на космодроме Плесецк был проведен третий испытательный пуск тяжелой версии ракеты "Ангара".

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в Центр. Как сообщал Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

Гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов сообщал, что в данный момент стоимость пуска колеблется от $50 млн до $100 млн.

Ракеты "Ангара"

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).