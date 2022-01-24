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СК проверит публикации о бродячих собаках в Кемерове

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кемерове следователи проверят сообщения СМИ о появлении в городе стаи бродячих собак, сообщили в управлении СК по Кузбассу. Автор публикации считает, что службы по отлову беспризорных животных плохо работают.

Началась доследственная проверка, в том числе будет проверена версия СМИ и дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за отлов уличных собак.

23 января председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату комитета подготовить поправки в законы, которые помогли бы предотвратить нападения бродячих собак на людей. Он сделал это поручение после того, как 22 января в селе Читинского района Забайкалья стая собак убила семилетнюю девочку. Возбужденное по этому факту уголовное дело о халатности передано в Центральное управление СК.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

Кемерово Кузбасс СКР Александр Бастрыкин Забайкалье Домна

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