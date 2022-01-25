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Что произошло за день: вторник, 25 января

Блэкаут в Центральной Азии, проверка боеготовности войск РФ и быстрое распространение "омикрона"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Центральной Азии случился блэкаут. Сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в регионе: перебои с электричеством были отмечены в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Причиной стала авария в сетях Казахстана. Майнеры Казахстана опровергли свою причастность к блэкауту, назвав причиной массовых отключений электричества износ инфраструктуры.

- Россия начала масштабную проверку боеготовности своих войск. Проверка прошла на Курилах и Сахалине, в Западном и Южном военных округах РФ. Днем ранее сообщалось о стягивании сил НАТО в Восточную Европу.

- Молдавия пригрозила расторгнуть договор с "Газпромом" в случае отказа проводить аудит долга. Аудиторский отчет должен быть подготовлен к маю 2022 года, но пока не объявлен даже тендер по выбору аудиторской компании.

- Еще один иностранный IT-гигант приступил к исполнению закона о "приземлении" в РФ. Компания Twitter Inc. выполнила первое требование и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Банкам РФ пригрозили штрафами за проведение платежей в адрес компаний-нарушителей закона о "приземлении".

- Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Также в этот список добавлены некоторые его сторонники: Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов. А вот брату оппозиционера - Олегу Навальному - попросили отменить условный срок по "санитарному делу".

- В Минфине предложили регулировать, а не запрещать обращение криптовалют в РФ. Регулирование обеспечит прозрачность этого сектора и поможет защитить граждан, считают в ведомстве.

- В России выявили уже почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном". Они зафиксированы в 68 субъектах РФ. В Москве выявили более 2,4 тыс. заболевших новым штаммом коронавируса. Он уже доминирует в столице, но остатки "дельты" дают рост числа госпитализаций. Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от "омикрона" для взрослых.

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