Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Исследования, проведенные на животных, показали, что иммунитет, выработанный после перенесенного заболевания "омикрон"-штамма коронавируса, не защищает от заболевания штаммом "дельта", сообщил директор центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"На животных мы это тоже продемонстрировали. Совершенно верно, перекрестный иммунитет переболевших "омикроном" не дает защиты от "дельты". В то же самое время вакцинация дает защиту от "дельта" - от тяжелых случаев", - сказал Гинцбург в эфире телеканала Россия-24" (ВГТРК).

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем - в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов. В РФ на сегодняшний день "омикрон"-штамм был обнаружен у 5 889 человек в 68 регионах.

Ранее Гинцбург сообщал, что при необходимости адаптация вакцины "Спутник V" под штамм "омикрон" займет до трех месяцев. При этом ученый не раз подчеркивал, что сейчас результаты исследований, который провел центр Гамалеи, говорят о том, что вакцина не нуждается в модификации.

"Нет, остаётся та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" 12 января, отвечая на вопрос, нужно ли менять "Спутник" под "омикрон".

18 января Гинцбург заявил о 75-процентной эффективности "Спутника V" против "омикрона" и о 100-процентной - после ревакцинации "Спутником Лайт" по результатам исследования образцов сыворотки крови 25 человек. Согласно представленным в ходе его выступления данным, защита спустя 6-12 месяцев после вакцинации составляет 55,6%.

20 января были опубликованы результаты исследования итальянского института им. Спалланцани и ученых центра им. Гамалеи, которое показало, что полная вакцинация "Спутником V" дала пациентам в 2,1 раза более высокий уровень нейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон", чем введение двух доз вакцины Pfizer. По мнению исследователей, лучшие результаты "Спутника V" в нейтрализации "омикрона" обусловлены формированием более широкого спектра вируснейтрализующих антител. Также успеху российского препарата содействуют применяемая в нем схема "прайм-буста" и лучшая имитация инфекции аденовирусной платформой.