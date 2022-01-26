Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Что произошло за день: среда, 26 января

Ответ США на предложения России по безопасности, призыв к американцам немедленно покинуть Украину, доминирование "омикрона" в России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия получила письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности. По данным источника, посол США в России Джон Салливан пробыл в МИД России около получаса.

- Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну. В сообщении говорится о непредсказуемости ситуации в сфере безопасности. На этом новостном фоне курс рубля обвалился: доллар стоил к 19:00 79,9 рубля, в ходе торгов он превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро стоил 90,33 рубля, подорожав на 1,53 рубля.

- "Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию. Ранее в среду секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений самопровозглашенным республикам. В посольстве США в Киеве сообщали, что Штаты поставили Украине около 300 ПЗРК Javelin и 79 тонн военной американской помощи.

- "Омикрон" стал доминирующим в России вариантом коронавируса. На него и другие не доминирующие штаммы приходится 52,1% новых случаев заболевания. За сутки в России выявили 74 692 случая COVID-19, из них в Москве - 19 856. В столице в ближайшие дни начнется вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса "Спутником М".

- Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы уголовного дела о госизмене к 11 февраля. Ранее защита журналиста жаловалась, что следователь не разрешает делать выписки из документов и вести записи по ним или копировать материалы.

- США выдали въездную визу российскому космонавту. Николай Чуб, который должен принять участие в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, счел первоначальный отказ в визе недоразумением. Космонавт Анна Кикина также получила документ для въезда в США.

- "Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2". Это было необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

- Сбербанк сообщил о планах купить сеть магазинов одежды "Стокманн". Между банком и владельцем российского "Стокманна" Яковом Панченко подписано соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках экосистемы банка.

- Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open-2022. Он нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.

Новости по теме

Новости

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в разбойном нападении на вдову Градского

В Астраханской области собаки насмерть загрызли мужчину в гаражах

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы дела к 11 февраля

Президент РФ призвал сохранить плановую медпомощь для детей на фоне COVID

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

"Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

МВД предложило разрешить регистрацию автомобилей в МФЦ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });