Что произошло за день: среда, 26 января

Ответ США на предложения России по безопасности, призыв к американцам немедленно покинуть Украину, доминирование "омикрона" в России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия получила письменный ответ США на предложения по гарантиям безопасности. По данным источника, посол США в России Джон Салливан пробыл в МИД России около получаса.

- Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну. В сообщении говорится о непредсказуемости ситуации в сфере безопасности. На этом новостном фоне курс рубля обвалился: доллар стоил к 19:00 79,9 рубля, в ходе торгов он превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. Евро стоил 90,33 рубля, подорожав на 1,53 рубля.

- "Единая Россия" попросила власти РФ поставить ДНР и ЛНР военную продукцию. Ранее в среду секретарь генсовета "Единой России", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений самопровозглашенным республикам. В посольстве США в Киеве сообщали, что Штаты поставили Украине около 300 ПЗРК Javelin и 79 тонн военной американской помощи.

- "Омикрон" стал доминирующим в России вариантом коронавируса. На него и другие не доминирующие штаммы приходится 52,1% новых случаев заболевания. За сутки в России выявили 74 692 случая COVID-19, из них в Москве - 19 856. В столице в ближайшие дни начнется вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса "Спутником М".

- Суд обязал Ивана Сафронова и адвокатов изучить материалы уголовного дела о госизмене к 11 февраля. Ранее защита журналиста жаловалась, что следователь не разрешает делать выписки из документов и вести записи по ним или копировать материалы.

- США выдали въездную визу российскому космонавту. Николай Чуб, который должен принять участие в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, счел первоначальный отказ в визе недоразумением. Космонавт Анна Кикина также получила документ для въезда в США.

- "Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2". Это было необходимым условием для сертификации в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

- Сбербанк сообщил о планах купить сеть магазинов одежды "Стокманн". Между банком и владельцем российского "Стокманна" Яковом Панченко подписано соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в рамках экосистемы банка.

- Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open-2022. Он нанес поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Продолжительность матча составила 4 часа 42 минуты.