Студентов и школьников 1-8 классов в Туве перевели на дистант из-за COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Дистанционный формат обучения временно вводится в Туве для студентов вузов и ссузов, а также школьников 1-8 классов из-за сложной ситуации с коронавирусом, сообщается в среду на сайте правительства республики.

Соответствующий указ подписал глава Тувы Вячеслав Ховалыг.

"Для детей до 14 лет с 25 января по 7 февраля установлен запрет на посещение общественных мест без родителей либо законных представителей. На этот же период учеников 1-8 классов, студентов ссузов и вузов решено перевести на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Также должны прекратить работу детские сады и другие дошкольные учреждения, за исключением дежурных групп.

Работодателям предписано до апреля перевести на дистанционный режим не менее 50% работников. В числе тех, кто подлежит обязательному переводу на "удаленку", - работники старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями при наличии у них подтвержденного врачом противопоказания к вакцинации против COVID-19, говорится в сообщении.

Кроме того, на дистанционный режим в обязательном порядке должны быть переведены инвалиды любой группы, а также один из родителей или опекунов ребенка, если его школа или детсад перешли на "удаленку".

До апреля приостанавливаются любые служебные командировки. Для работников, прибывающих из зарубежных стран, вводится 14-дневный удаленный режим работы. Если такой возможности нет, работодатель обязан предоставить такому работнику на указанный срок оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения зарплаты.

Указ главы республики предусматривает возможность приостановления плановой работы отдельных медорганизаций в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Они все должны быть готовы к оперативному перепрофилированию в "ковидные" госпитали, к работе в экстренном режиме.

В республике зарегистрирован резкий рост заболеваемости - с 20 до 103 случаев в день за неделю. Зафиксировано 14 случаев заражения штаммом "омикрон", в 11 из них новый вариант вируса имел местное происхождение.

На 25 января в "ковидных" стационарах республики лечится 701 пациент, в том числе 127 детей и 79 беременных женщин. Коечный фонд в "ковидных" госпиталях занят на 65,5%.