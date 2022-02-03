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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
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Проценко заявил, что госпитализация требуется до 7% москвичей с "омикроном"

При заражении "дельтой" в больницу попадали 20% заболевших

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Людям, заразившимся штаммом коронавируса "омикрон", госпитализация требуется в два с половиной раза реже, чем при заражении "дельтой", сказал "Комсомольской правде" главврач инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, если при "дельте" в больницу клали 20% пациентов, то при "омикроне" - от 6,8% до 7%.

"Больных госпитализируется в абсолютных цифрах столько же тяжелых, но удельный вес их, конечно, при "омикроне" в два с половиной раза меньше", - сказал он.

В столице заболеваемость COVID-19 растет с начала января, это связывают с распространением "омикрона". Мэр города Сергей Собянин 2 февраля выражал надежду, что до конца недели заболеваемость в столице выйдет на плато. Чиновники также не раз отмечали, что на фоне резкого роста заболеваемости госпитализации растут не так значительно.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Денис Проценко Коммунарка коронасирус

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