Глава администрации Токаева перешел на должность спикера Мажилиса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В мажилисе парламента Казахстана сменился спикер. Нурлан Нигматулин, занимавший эту должность с 2012 года с перерывами, подал в отставку. Его сменил бывший руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов.

За избрание Кошанова депутаты мажилиса проголосовали единогласно, сообщил источник "Интерфакса" и затем подтвердила пресс-служба палаты. Голосование было тайным, использовались бумажные бю.ллетени, подсчет голосов вела специально созданная комиссия.

59-летний Кошанов был руководителем администрации президента Касым-Жомарта Токаева с 2019 года. Президент освободил его о этой должности 1 февраля.

Администрацию Токаева возглавил Мурат Нуртлеу, бывший с 5 января первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности Казахстана. До января он в течение года бы заместителем руководителя президентской администрации.